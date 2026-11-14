İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda indirimli İzmirim Kart kullanım kapsamını genişletti. Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edilen yeni düzenlemeye göre, özel kurumlarda görev yapan öğretmenler ile 26 yaş üstü üniversite öğrencileri de artık indirimli tarifeden yararlanabilecek.

15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla şehir genelinde yürürlüğe girecek olan yeni tarife kapsamında tam biniş ücreti 35 TL olarak uygulanırken, öğrenciler 17,50 TL, öğretmenler ise 23,50 TL ödeyecek.

Düzenlemeyle birlikte getirilen yenilikler şu şekilde:

• Öğretmenlere Yönelik Kapsam Genişledi: Mevcut öğretmen kartı hakkına ek olarak; özel okullarda görev yapan ücretli öğretmenler ile özel eğitim kurslarında çalışan öğretmenler de indirimli ulaşım kapsamına dahil edildi.

• 26 Yaş Sınırı Kaldırıldı: Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim veren ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören 26 yaş üstü öğrenciler de indirimli İzmirim Kart kullanabilecek.