Ekim ayında beklediği fırsatı yakalayamayanlar için kasım ayı yeni bir başlangıç getirebilir. Uzun süredir emek verdiği halde istediği sonucu alamayanlar, bu kez karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme şansı bulabilir.

Your Tango'nun astroloji yorumuna göre, 9-15 Kasım 2026 haftasında Yengeç, Başak ve Terazi burçları para ve iş hayatındaki gelişmelerle öne çıkıyor. 3 burçtan biri yeni bir projeyi hayata geçirmek için önemli bir destek alabilirken, bir diğeri yaptığı işin karşılığını isteme fırsatı yakalayabilir.

Haftanın dikkat çeken astrolojik gelişmeleri de bu beklentileri destekliyor. 12 Kasım'da Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü, Aslan burcundaki Jüpiter'e karşıt açı yapıyor. Bu görünüm, alışılmış düzenin dışına çıkma ve yeni adımlar atma isteğini artıran bir dönem olarak yorumlanıyor. 13 Kasım'da ise Merkür retrosu Akrep burcunda sona ererken Venüs, Terazi burcunda ileri hareketine başlıyor.

Peki, 9-15 Kasım haftasında hangi burçları para ve iş hayatında yeni fırsatlar bekliyor?

Yengeç burcu

Yengeç burçları için haftanın öne çıkan konusu yeni iş birlikleri ve ortaklıklar olacak. Uzun süredir hayata geçirmek istediğiniz bir yan projeniz varsa, önünüzdeki günlerde bu konuda önemli bir destek alabilirsiniz.

Belki de beğenilen bir ürününüz var ancak bunu yeni müşterilere nasıl ulaştıracağınızı henüz bilmiyorsunuz. 12 Kasım civarında yapacağınız bir görüşme, bu konuda deneyimli biriyle tanışmanızı sağlayabilir. Böylece projenizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz desteği bulabilirsiniz.

Ancak karşınıza çıkan her ortaklık teklifini hemen kabul etmeyin. Birlikte çalışmayı öneren kişiye öncelikle nasıl bir proje düşündüğünü ve görev paylaşımının nasıl olacağını sorun. Büyük bir iş ortaklığına karar vermeden önce ücretli, küçük bir projeyle birlikte çalışmayı denemek daha doğru olabilir. Net hedeflerle ilerlemek, Yengeç burçlarının önündeki fırsatları daha iyi değerlendirmesine yardımcı olacak.

Başak burcu

Başak burçları için Kasım ayının ikinci haftası, emeklerinin karşılığını isteme zamanı olabilir. Özellikle 13 Kasım'da Venüs'ün ileri hareketine başlaması, uzun süredir ertelenen para ve iş kararlarını yeniden gündeme taşıyabilir.

Uzun zamandır aynı müşteriyle çalışıyor ancak artan iş yükünüze rağmen aynı ücreti alıyor olabilirsiniz. Ya da bir süredir rafa kaldırdığınız bir projeyi yeniden hayata geçirmeyi düşünebilirsiniz. Önünüzdeki günler, bu konularda yeni bir karar almak için uygun bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Başak burçları için asıl fırsat, geçmişte yaşanan aksaklıklardan ders çıkararak ilerlemek olacak. Yeni bir fiyat teklifi hazırlıyorsanız, önceki işlerde tahmin ettiğinizden uzun süren süreçleri de hesaba katın. Son dakika değişiklikleri ve ek çalışmalar için gereken zamanı doğru hesaplamak, emeğinizin karşılığını almanızı kolaylaştırabilir.

Terazi burcu

Terazi burçları ise para yönetiminde yapacakları küçük değişikliklerle rahatlayabilir. Merkür retrosunun sona ermesi, ekim ayında gündeme gelen ancak çözüme kavuşmayan maddi konuları yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

Özellikle düzenli olarak ödediğiniz abonelikleri ve günlük harcamalarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Deneme süresi bittikten sonra tam ücretle yenilenen bir abonelik ya da farkında olmadan devam ettirdiğiniz bir ödeme, bütçenizi düşündüğünüzden fazla etkiliyor olabilir.

İş hayatında da benzer bir durum söz konusu. Aynı ücret karşılığında sürekli ek işler üstleniyor ve ay sonunda kazancınızın neden yetersiz kaldığını sorguluyor olabilirsiniz. Terazi burçları için bu dönemin fırsatı, para kaybettiren alışkanlıkları değiştirmek ve işlerinin karşılığını daha doğru belirlemek olacak.