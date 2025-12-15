Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem oldu.

15 ÖLÜ ONLARCA YARALI VAR

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti.

SALDIRGANLAR BABA-OĞUL

Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

Başbakan Albanese de açıklamasında, "Dün gördüğümüz şey saf kötülük, antisemitizm ve terörizm eylemiydi." dedi.

Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı." şeklinde cevap verdi.

NSW Başbakanı Chris Minns ise saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini aktardı.

Minns, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

EN NET GÖRÜNTÜ

Ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramı kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan yakın çekim videolar, saldırının profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

Sky News tarafından paylaşılan son videoda, saldırganlardan birinin uzun namlulu tüfekle kontrollü ve hızlı atışlar yaptığı görüldü.