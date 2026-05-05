AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan 15 maddelik yeni kanun teklifi, vergi muafiyetlerinden varlık barışına, İstanbul Finans Merkezi teşviklerinden ihracata kadar farklı alanları kapsıyor. Kanun teklifinin TBMM'de kabuledilmesi halinde önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.

VARLIK BARIŞINDA VERGİ SIFIRLAMASI

Teklifin içinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye kazandırılmasına yönelik bir madde de yer alıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasına göre:

31 Temmuz 2027 tarihine kadar yurt dışındaki para, altın ve dövizini Türkiye’ye getirenler için uygulanan yüzde 5’lik vergi tamamen kaldırılıyor.

Şartları yerine getiren yatırımcılar için hiçbir şekilde vergi incelemesi veya tarhiyatı yapılmayacak.

İFM'YE YÖNELİK TEŞVİK

Bloomberg'in haberine göre, finans merkez ağırlığını İstanbul'a çekmek amacıyla İFM’ye yönelik teşvikler 2047 yılına kadar uzatılıyor. İFM bünyesindeki kuruluşların kazanç indirimi oranı yüzde 100’e çıkarılıyor. Finansal faaliyet harçları yönünden sağlanan 5 yıllık muafiyet süresi 20 yıla revize ediliyor. İFM dışındaki kurumlara da transit ticaret kazançlarında yüzde 95 indirim fırsatı tanınıyor.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ TEŞVİĞİ

Nitelikli iş gücünü Türkiye'ye çekmek için tersine beyin göçü teşvikleri devreye giriyor. Türkiye’ye yeni yerleşenler için 'geri çağırma' kapsamında bir madde var. Son 3 yıldır Türkiye'de ikamet etmemiş kişilerin, yurt dışı kaynaklı gelirleri tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu şekilde yatırım sahibi kişiler dolaylı yoldan ülkeye geri çağırmış olunacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanların maaşlarının, brüt asgari ücretin 4 katına kadar olan kısmı vergiden muaf olacak. İFM bünyesinde bu sınır 6 kata kadar çıkacak.

İHRACATÇI İÇİN MAKAS AÇILIYOR

Üretim odaklı büyümeyi desteklemek amacıyla vergi oranlarında makasın ihracatçı lehine açılması hedefleniyor. Yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi, imalatçıların ihracat kazançları için yüzde 9 olarak uygulanacak. Bu oran münhasıran ihracat kazançları için yüzde 14 olacak. Teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen pay senetlerinin brüt ücretin 2 katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak. Tasarının önümüzdeki günlerde TBMM Komisyonu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.