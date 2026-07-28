Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve tasfiyesi için gereken yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta başında Meclis’e sunulması bekleniyor. İktidar medyasında yer alan bir yazıya göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, çerçeve yasanın 15 maddeden oluştuğunu söyledi. Gürlek, ”Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel bir düzenleme yok. Şu anki pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin düzenleme var” dedi.

Yazıya göre yasa teklifinin 3 Ağustos Pazartesi günü Meclis’e sunulması bekleniyor. Yasa teklifinin Meclis Komisyonu’nda yer alan partilerin ortak teklifi olarak sunulması öngörülüyor.

Polis ve askerleri şehit edenleri kapsamayan yasa teklifi geçici ve müstakil bir yasa olacak. Genel ve kişiye özel af olmayacak. Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacağı, 6 aylık bir süre ile sınırlı olacağı ifade ediliyor. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye girişini esas alan bir yasa olacak.

Gülistan Kılıç

DEM’den ‘barış süreci izleme kurulu’ önerisi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de yaptığı açıklamada Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasanın tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Koçyiğit, bütün siyasi partilerin temsil edileceği çoğulcu bir izleme kurulu oluşturulmasını istedi. Koçyiğit, “Yasanın uygulama sürecinde de yine Meclis’in sorumluluk alması gerekiyor. Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulu oluşturulmalı. Bu kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır” dedi.