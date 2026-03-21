En düşük emekli maaşı 20 bin TL iken İstanbul’da, 15 metrekarelik bir daire için istenen kira bedelinin 24 bin 500 TL olması sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde bulunan, 15 metrekare 1+0 (stüdyo) bir daire için verilen ilanda istenen kira bedeli 24 bin 500 TL olarak belirlendi. Zemin katta bulunan daireye bir koltuk ve asma katta bulunan bir yatak sığabildiği görüldü.

Söz konusu daire için istenen aylık kira bedeli, en düşük emekli maaşı olan 20 bin lirayı geçerken 28 bin 75 liralık asgari ücretin ise yarısından fazlasına tekabül ediyor.