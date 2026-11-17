14–16 Kasım tarihlerinde etkili olan olumsuz deniz koşulları, özellikle Pacifica ve çevresindeki kıyı yerleşimlerinde günlük yaşamı etkiledi. Kıyı şeridindeki bazı alanlar su altında kalırken, dalgaların sahil boyunca bulunan koruyucu yapılara zarar verdiği bildirildi. DALGALAR 15 METREYİ AŞTI Kaliforniya'nın San Mateo bölgesinde 15 metreyi aşan dalgalar kaydedildi. Half Moon Bay yakınlarındaki Mavericks sahilinde ise dalgaların yüksekliği bazı noktalarda 18 metreye yaklaştı. Pacifica kentindeki Beach Boulevard boyunca dalgalar deniz duvarını aşarak kaldırımlara, otoparklara ve sokaklara ulaştı. Kıyıyı koruyan beton yapılarda çatlaklar ve yerinden oynamalar meydana geldi. Hasar gören alanlar güvenlik amacıyla kapatıldı. Santa Cruz bölgesinde de dalgalar kıyı yoluna kadar ilerledi. Capitola yakınlarındaki bazı yerleşim alanları için tahliye uyarısı yapılırken, vatandaşlar evlerini su baskınlarından korumak amacıyla kum torbaları yerleştirdi. BİRDEN FAZLA İSKELE KAPATILDI Dev dalgalar nedeniyle Ventura, Manhattan Beach, Hermosa Beach, Huntington Beach ve San Diego'daki Pacific Beach iskeleleri geçici olarak kullanıma kapatıldı. Seal Beach'te deniz suyu sahil şeridini aşarak kıyıdaki bazı evlere ulaştı. San Diego yakınlarındaki La Jolla Cove'da ise dalgalar plajdan yukarı çıkan merdivenleri kapladı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı bölgelerinde güçlü akıntılar ve aniden yükselen dalgalar nedeniyle uyarı yayımladı. Yetkililer, vatandaşlardan kayalıklara ve iskelelere yaklaşmamalarını istedi. Kuzey Pasifik'teki fırtınaların oluşturduğu dalgaların etkisinin hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, güçlü El Niño koşulları nedeniyle yükselen deniz seviyesinin kıyı taşkınlarını artırabildiğini belirtiyor. Kaliforniya kıyılarında önümüzdeki günlerde yeni dalga ve yağış uyarılarının yapılabileceği bildirildi.

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