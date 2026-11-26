Marsilya'nın 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Pierre Emile Hojbjerg, sezon sonunda 2 milyon euroya takımdan ayrılabilir. L'Equipe'in haberine göre, Danimarkalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 2 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Marsilya ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

AYRILMAYI REDDEDİNCE KAPTANLIĞI ALINDI

Kulüp sahipleri mali yükü azaltmak amacıyla Hojbjerg'in sezon başında takımdan ayrılmasını istedi. Bu talebi reddeden futbolcunun kaptanlığı alındı. Haberde, oyuncunun kulüp sahipleri tarafından mobbinge uğradığı da ileri sürüldü.

Marsilya, 2024 yılında Tottenham'dan kiraladığı Hojbjerg'in performansını beğenince bir sonraki sezon bonservisini 13,5 milyon euro karşılığında aldı. Danimarkalı oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 86 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.