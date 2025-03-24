California Başsavcısı Rob Bonta, kullanıcıları verilerini silmeleri konusunda uyardı. Özellikle, bu verilerin nereye gidebileceğinin bilinmediğini söyleyen Bonta, "23andMe kullanıcıları artık verilerine sıfır güven duymalıdır, satışa bile çıkmış olabilirler" dedi.

23andMe'nin CEO'su ve aynı zamanda kurucu ortağı olan Anne Wojcicki, iflas başvurusundan sadece saatler önce görevinden istifa etti. Şirket, iflas başvurusunda bulunmadan önce hisse değerleri 96 sent’e kadar düştü. Wojcicki, şirketi kurtarmak için bir devralma teklifi üzerinde çalışıyor, ancak bu sürecin oldukça zorlu olduğu belirtiliyor.

23andMe, 2006 yılında Silikon Vadisi’nde Anne Wojcicki tarafından kurulmuştu. Şirket, kullanıcıların DNA örneklerini analiz ederek atalarını ve etnik kökenlerini öğrenmelerini sağlıyordu. 2021 yılında hisse değeri 320 dolara kadar çıkan şirket, hızla popülerleşmiş ve Oprah Winfrey’in 2017’de “En Sevdiğim Şeyler” listesine bile girmişti.

Ancak, 2023’te yaşanan büyük bir veri ihlali şirketin imajını ciddi şekilde sarstı. Verilerin kötüye kullanılma endişeleri nedeniyle birçok kullanıcı platformu terk etti. Şirketin değer kaybının ana nedenleri arasında hızlı büyüme ve bu güvenlik açığı gösteriliyor.

Şirketin son alım teklifi, 23andMe’nin değerini sadece 11 milyon dolar (hisse başına 41 sent) olarak belirledi. Bu değer, 2021’deki 46 milyar dolarlık zirve değerinin çok altında kaldı.