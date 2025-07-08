Güney Koreli girişimci Kim Byung Hoon, yalnızca bir TikTok videosuyla servetini katlayarak ülkenin en genç milyarderleri arasına girdi. 36 yaşındaki Kim'in kurucusu olduğu güzellik teknolojisi şirketi APR Corp., kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. Bunun arkasındaki itici güçlerden biri ise Kylie Jenner'ın yalnızca 15 saniyelik bir videoda APR'nin "Booster Pro" adlı yüz cihazını kullanması oldu.

NDTV'nin haberine göre söz konusu video viral hale gelirken şirketin hisseleri yıl içinde yüzde 200 artış gösterdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Kim'in şirketteki yüzde 31'lik hissesi şu anda yaklaşık 1.3 milyar dolar değere ulaştı.

MİLYARDER OLDU AMA HALA OFİSTE

Öte yandan Kim Byung Hoon'un özel hayatı da merak konusu oldu. Geçen günlerde Seul'ün Seongsu-dong semtinde 21 milyon dolarlık bir çatı katı dairesi satın alarak, metrekare başına Güney Kore'de ödenen en yüksek rakama imza attı. Aynı bölgede birçok ünlü oyuncu ve sporcu da yer alıyor.

Ancak Kim, tüm bu servetine rağmen hala her gün ofise gidip ürün geliştirme süreçlerine katılıyor, tüketici yorumlarını bizzat takip ediyor ve hafta sonları bile yönetim toplantılarına katılıyor. Kim, daha önce verdiği röportajda Apple ve Tesla'nın iş modellerinden ilham aldığını söylemişti:

"Artık kariyer hedefim herkesin tanıdığı büyük bir şirket kurmak. Apple gibi... Güzellik sektöründe en yenilikçi marka olmak istiyoruz."