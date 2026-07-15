15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul’da bugün sürücüleri yakından ilgilendiren önemli kararlar alındı. Düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle mega kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki birçok kritik yol ve köprü bağlantı noktası trafiğe kapatıldı.

Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? Sürücüler hangi güzergahları kullanamayacak ve yollar saat kaçta açılacak? İşte İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulan kapalı yolların tam listesi...

İstanbul'da yollar saat kaçta açılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koşu programı dolayısıyla belirlenen güzergahlar sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Alınan önlemler kapsamında yolların saat 15.00’ten itibaren kademeli olarak yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

Koşu etkinliği nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ve iki yakanın ana arterlerinde ulaşım geçici olarak durduruldu.

📍 Ana Bağlantı Yolları:

D-100 Güney Yol: Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi trafiğe kapatıldı.

D-100 Kuzey Yol: Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi ulaşıma kapalı olacak.

📍 Beşiktaş Bölgesinde Kapatılacak Yollar (Avrupa Yakası):

Avrupa Yakası'ndan köprüye katılım sağlayan şu noktalarda araç geçişine izin verilmiyor:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı

Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı

Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzey katılım noktası

📍 Üsküdar Bölgesinde Kapatılacak Yollar (Anadolu Yakası):

Anadolu Yakası'nda ise köprü bağlantısını sağlayan şu güzergahlar tamamen kapatıldı:

Beylerbeyi'nden köprüye katılım noktası

Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım yolu

Altunizade Kavşağı

Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılım noktası

Etkinlik süresince köprü bağlantı yollarının kapalı olması sebebiyle sürücülerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü veya Avrasya Tüneli güzergahlarını tercih etmeleri önemle tavsiye ediliyor.