Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, 15 Temmuz Salı günü belirli raylı ulaşım hatlarında yolcular ücretsiz seyahat edebilecek.

Karar kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Öte yandan, Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ise ücretsiz ulaşım uygulaması hattın açılışı nedeniyle devam edecek. Yolcular, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.