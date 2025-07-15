TRT’de silah zoru ile sözde ''Darbe Bildirisi” okumak zorunda kaldığı anlarla hafızalara kazınan Tijen Karakaş artık spikerlik yapmıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Darbe girişimine dair pek çok kare hafızalarda yerini korurken o gece silah zoruyla darbe bildirisi okumak zorunda kalan Tijen Karakaş ekranlara veda etti.

Karakaş Türkiye'nin pek çok iline giderek kişisel gelişim eğitmenliği yapmaya başladı.

"İLİKLERİMİZE KADAR KORKUYU YAŞADIK"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Karaş, "Hala soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık!" demişti.

"SAĞLIĞIM GİTTİ"

Karaş şu ifadeleri kullandı:

Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."