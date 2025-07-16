TRT, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Son Sefer” adlı film projesini hayata geçirdi. 15 Temmuz gecesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan filmin başrolünde oyuncu Zafer Algöz yer aldı.
Filmde Zafer Algöz’e Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi isimler yer aldı.
Filmle ilgili gelen bazı eleştirilere yanıt veren Zafer Algöz, daha önce yer aldığı “Börü” adlı projeyi hatırlatarak, “Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce ‘Börü’ diye film yaptım, önce onu seyretsinler,” ifadelerini kullandı. Algöz, Türkiye’de yapılan işlerin her zaman eleştirildiğini belirterek, “Kıçınla kuş tutsan, tek kanadı dışarıda kaldı derler,” şeklinde konuştu.