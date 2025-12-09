TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için konuşma gerçekleştiren AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, 19 Mart 2025'te düzenlenen operasyon ile tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.



Âlâ, konuşmasında İBB soruşturması için "Ülkenin en büyük yolsuzluk olayı' ifadelerini kullanırken, "14 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan İBB’de projeler hazırlayıp kentsel dönüşüm yaparak İstanbul’u depreme hazırlamak yerine geniş ve derin bir yolsuzluk ekosistemi kurulmuştur." şeklinde konuştu.



'15 TEMMUZ GECESİ 2 SAAT GÜRCİSTAN HAVA SAHASINDA DOLAŞTINIZ MI?'



Âlâ’nın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB soruşturmasının duruşmalarının TRT’den yayınlanması taleplerini yineleyerek masumiyet karinesi hatırlatması yaptı.



Âlâ'nın sözlerine sert ifadelerle yanıt veren Emir, İBB soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamenin 'tutarsız' olduğunu belirterek, masumiyet karinesi çağrısında bulundu.

Emir, Âlâ'nın sözlerine hitaben şu ifadeleri kullandı:



"15 Temmuz’dan sonra salya sümük belediye başkanlıklarından aldıklarınız var ya, ağlayarak gitmişlerdi. Onlar yargılandı mı, nerede onlar? Evlerde bulunan ayakkabı kutuları, yazar kasalar…

Nerede o bakanlar, nerede yargılandılar? Biz yargılanmak isteriz ama bağımsız mahkemelerde. Yeni mahkemeler kurmayacaksınız, cesaretsizsiniz. İstemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz ama Ekrem İmamoğlu’nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz. Sizin yargı, adalet anlayışınız işte bu kadar. Sayın Âlâ, o kadar inanıyorsanız masumiyet karinesi peşinen milleti kirleteceğinize birisi de gelir size ‘15 Temmuz’da 2 saat Gürcistan hava sahasında dolaştınız mı’ diye sorar. Ne diyeceksiniz? İnsanların onuruyla oynarken dikkatli olun.”



'İSPATLAMAYAN ŞEREFSİZDİR'



Efkan Âlâ, CHP’li Emir’in iddialarına tepki göstererek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçakta olduğu için girişimi dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan’dan öğrendiğini belirterek, “O gece 21.25 uçağıyla yanımda bütün korumalarım ve erkânla beraber Erzurum Havaalanı’ndan THY’nin tarifeli uçağıyla 22.45’te hiç haberimiz yokken havaalanına indik. Ankara Havaalanı’na indiğimizde de milletvekillerimiz oradaydı. Havaalanında bir kriz merkezi oluşturarak bütün süreci yönettim. Gürcistan bu işlerin merkeziydi, bu işten anlamadığınız belli. Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir ya da bunu söyleyen ve ispatlamayan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Bu kadar FETÖ yalanını söylemek size yakışıyor mu? Gürcistan’a bırakın gitmeyi, aklından geçiren şerefsizdir. Gürcistan iddiasını dile getirip ispatlamayan şerefsizdir” diye konuştu.



'MASUMİYET KARİNESİNİN NE OLDUĞUNU ŞİMDİ ANLADINIZ MI?'

Ortaya attığı iddia ile İBB soruşturması kapsamında yargılanan Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesi çağrısını tekrarlayan CHP’li Emir, Âlâ’ya şöyle yanıt verdi:

“Masumiyet karinesinin ne olduğunu anladınız mı? İşte bunu söylüyorum. Sayın Âlâ, biz kimseye FETÖ’cü demedik. Hiç kimseye somut deliller olmadan FETÖ’cü demedim ama siz de ispatlayamayanlara ‘Alçak, şerefsiz’ dediniz ya burada, diyeceksiniz ki ‘Ekrem İmamoğlu yargılanıp kesin hüküm giyene kadar masumdur. Ona hırsız diyen alçaktır, şerefsizdir.’ Var mı cesaretin? Kendi namusun kadar, başkalarının onurunu, namusunu saymıyorsan yok hükmündesin, o zaman konuşmayacaksın. Masumiyet karinesi bunun için var. Somut suç isnadı yokken, iddianame yokken ‘iftiracı buluruz, konuştururuz’ diye belediye başkanını, arkadaşlarımızı cezaevine koyarsanız burada namustan, onurdan bahsedemezsiniz. Hakkınız yok buna.”