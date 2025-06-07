15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci polis tarafından ikna edilerek indirildi. Polisin ikna çalışması sırasında köprüde trafik durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.30 sıralarında çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüdeki kişiyi ikna etmeye çalışırken, trafik durma noktasına geldi. İkna edilen kişi köprüden indirildikten sonra emniyete götürüldü. Trafik akışı ise normale döndü.
TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ ZORLA GÖTÜRMÜŞ
Bindiği takside şoföre silah gösterip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden E.K., intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği şüpheli köprüden indirilerek gözaltına alındı. Köprüde trafik durma noktasına geldi.
Olay, saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne meydana geldi. Taksiye binen E.K. şoföre silah göstererek köprüye doğru sürmesini istedi. Köprü girişinde taksiden inen E.K. köprünün korkuluklarına doğru gitti. Burada polis ekiplerince ikna edilen E.K. gözaltına alındı. Köprüde durma noktasına gelen trafik, şüphelinin indirilmesinin ardından normale döndü.