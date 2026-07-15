15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle megakent İstanbul’da ulaşım adeta durma noktasına geldi.

Gece saat 03.00 itibarıyla polis ekipleri tarafından kapatılan yollar ve durdurulan metrobüs seferleri, sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

6 istasyon tamamen kapatıldı

Koşu nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici bir güzergah değişikliğine gidildi. Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Bu değişiklik nedeniyle köprü güzergahı üzerindeki şu 6 istasyon yolcu iniş ve binişine tamamen kapatıldı:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Trafiğe kapatılan noktalar ve bağlantı yolları

Etkinlik süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanı sıra Beşiktaş ve Üsküdar’daki birçok önemli arter ve katılım noktası da araç trafiğine kapatıldı.

Beşiktaş Bölgesinde Kapatılan Yollar:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı ve Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı,

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı,

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı,

Barbaros Bulvarı’ndan Sarıyer istikametine giden D-100 kuzey katılım yolu.

Ayrıca D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamıyor.

Üsküdar Bölgesinde Kapatılan Yollar:

Beylerbeyi’nden köprüye katılım yolu,

Kısıklı Caddesi’nden köprüye katılım yolu,

Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi’nden köprüye katılım yolları.

D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de araç geçişine izin verilmiyor.

Yollar ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği ve emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantılı tüm yollar, anma koşusunun tamamlanmasının ardından saat 15.00 itibarıyla kademeli olarak yeniden araç ve yaya trafiğine açılacak. Sürücülerin bu saat dilimine kadar alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni kullanmaları öneriliyor.