İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan spor organizasyonu nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan kararla, düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında Beşiktaş ve Üsküdar ilçelerindeki kritik güzergahlar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına trafik düzenlemesinin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ BÖLGESİNDE KAPANACAK GÜZERGAHLAR

Koşu programı kapsamında Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan birçok katılım noktası araç geçişine kapatılacak. Trafik ekipleri tarafından önlem alınacak noktalar şu şekilde sıralandı: Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı, Sait Çiftçi varyant üstü köprü katılımı, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı ve Barbaros Bulvarı’ndan Sarıyer yönüne giden D-100 kuzey katılımı.

ÜSKÜDAR VE KÖPRÜ ÇEVRESİNDE TRAFİK AKIŞI DURDURULACAK

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar ilçesi sınırları içindeki bağlantı yolları ile köprü çevresinde trafik akışı tamamen durdurulacak. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları ile D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları kapatılacak. Üsküdar bölgesinde ise Beylerbeyi köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophanelioğlu Caddesi köprü katılımında araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul Valiliği, sürücülerin belirtilen saat dilimleri arasında yollardaki trafik işaretleri ile yönlendirme tabelalarına uymaları çağrısında bulundu.

METRO SEFERLERİ UZATILDI

İstanbul’da düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" ve bağlantılı etkinlikler kapsamında, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki sefer saatleri belirlenen gecelerde saat 01.00'e kadar uzatıldı.

Alınan karar doğrultusunda, hat güzergahındaki hareketlilik nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferler; 14 Temmuz Salı'yı 15 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece ile 16 Temmuz Perşembe'yi 17 Temmuz Cuma'ya bağlayan gecelerde saat 01.00'e kadar uzatıldı. Yetkililer, vatandaşların etkinlik alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu düzenlemeyle gece saatlerindeki olası yoğunluğun önüne geçilmesini hedefliyor.