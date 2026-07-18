AKUT’un kurucu Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı.

Mahruki, tutukluluğa sevk yazısındaki ifadelere tepki gösterdi. Yaptığı paylaşımının arkasında olduğunu belirten Mahruki, şehit torunu olduğunu belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları hakaret olarak kabul ettiğini söyledi.

Önceki gün Güney Afrika dönüşü gözaltına alınan Mahruki emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde ‘tutuklama’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

‘BEYANLARIM DOĞRU’

Mahkemede, “Sayın savcının iddianamesini gördüm, 15 Temmuz’u tiyatro olarak nitelendirdiğini gördüm... Ben şehit torunuyum, sayın Savcı’nın tiyatro iddiasını hakaret olarak kabul ediyorum, kendisine iade ediyorum” diyen Mahruki şunları ifade etti:

“Ben bu hususla ilgili olarak daha önce avukatlarım eşliğinde emniyette ifade verdim. Verdiğim beyanlarım doğrudur. Aynen tekrar ederim. Sayın savcının iddianamesini gördüm, 15 Temmuz’u tiyatro olarak nitelendirdiğini gördüm. Ben hiçbir şekilde bunu tiyatro olarak görmüyorum, bu darbe önlenebilecekken devletin istihbaratı vardı dedim.”

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.