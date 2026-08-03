Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

17 Temmuz'da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan Nasuh Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırım öngören Türk Ceza Kanunu'nun 218'inci maddesinin uygulanmasını talep etti.