15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kıyafetlerini çıkartıp korkuluklara çıktıktan sonra çevredekiler tarafından ikna edilen Alya A. (30), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadıköy'de yakalandı. Poliste 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheliye toplamda bin 986 lira idari para cezası da uygulandı.

Olay, dün saat 22.15 sıralarında15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde annesine ait 10 PT 740 plakalı otomobille köprüye gelen Alya A., kıyafetlerini çıkartarak köprü korkuluklarına çıktı. Çevredeki sürücüler tarafından ikna edilen Alya A. ardından aracına binerek uzaklaştı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği Alya A.'nın Sancaktepe'deki evi ve Ümraniye'de yaşayan ailesinin evi kontrol edildi. Devam eden çalışmalarda Alya A., Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde yakalandı.

14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Alya A.'nın 14 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken emniyetteki ifadesinde yakın zamanda babasını kaybettiği için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Hakkında, 'intihara teşebbüs', 'hayasızca hareketler' ve 'trafik güveliğini tehlikeye düşürme' işlem yapılan Alya A., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Ayrıca Alya A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafik kuralları, yasakları ve yükümlülüklerine uymamak' maddesinden 993 lira, 'Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek' maddesinden de 993 lira olmak üzere toplamda bin 986 lira idari para cezası uygulandı