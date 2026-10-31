Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarış güvenliği kapsamında kentin kritik ana arterlerini kapsayan kapsamlı tedbirler aldı.

Köprü geçişleri başta olmak üzere sahil şeritleri, tüneller ve tarihi yarımadaya bağlanan ana yollar günün ilk saatlerinden itibaren aşamalı olarak trafiğe kapatılacak.

ASYA'DAN AVRUPA'YA UZANAN PARKUR

Yarış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası metrobüs durağı noktasından start alacak. Köprü geçişini tamamlayan koşucular Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’ndan inerek Dolmabahçe Caddesi'ne ulaşacak.

Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Fındıklı, Tophane ve Karaköy güzergâhını takip eden sporcular Galata Köprüsü’nü geçip Sirkeci üzerinden Sahil Yolu'na (Kennedy Caddesi) bağlanacak. Zeytinburnu ve Bakırköy etabını Hava Harp Okulu önünden dönerek tamamlayacak olan maratoncular, yeniden Sirkeci'ye dönüp Gülhane Parkı ve tramvay yolunu izleyerek Sultanahmet’teki Dikilitaş noktasında finişe varacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GECE 03.00'TE KAPANIYOR

Trafik tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları saat 03.00 itibarıyla araç geçişine kapatılacak.

Kapatılacak kritik noktalar:

Güney Zincirlikuyu ayrımı ve Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası,

Kuzey Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası,

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı,

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 güney katılımları ile varyant bağlantıları,

Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kuzey katılımları,

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden köprü kuzey yönü bağlantısı ve Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı.

Yönlendirme: Bu bölgelerdeki sürücüler Büyükdere Caddesi, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş istikametlerine yönlendirilecek.

AVRASYA TÜNELİ, GALATA KÖPRÜSÜ VE AVRUPA YAKASI'NDA SABAH 06.00 KISITLAMALARI

Saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli ve Tarihi Galata Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak. Aynı saatten itibaren sahil aksı ve merkez ilçelerdeki ana yollarda da araç geçişi durdurulacak.

Kapanacak ana güzergâhlar:

Sahil ve Tarihi Yarımada: Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddeleri (çift yönlü); Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı.

Beşiktaş ve Beyoğlu Çevresi: Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı ışıklar-Beşiktaş Meydan arası iniş yönü), Çırağan Caddesi, Tersane Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Balmumcu tünel girişi, Karaköy Meydanı, Ortaköy dönüşleri ve Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi'ne girişler.

Avrupa Yakası Alternatifleri: Sürücüler D-100 kara yolu, Atatürk Köprüsü (Unkapanı), Atatürk Bulvarı, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Asker Ocağı Caddesi ve Defterdar Yokuşu güzergâhlarını kullanabilecek.

ANADOLU YAKASI'NDA KAPATILACAK YOLLAR VE GEÇİŞ GÜZERGAHLARI

Anadolu Yakası'nda da saat 06.00 itibarıyla köprü ve tünel bağlantı noktalarında kısıtlamalar devreye girecek.

Kapanacak yollar:

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 güney yönü katılımı,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 güney bağlantısı,

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü,

Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri,

Mahir İz Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren güzergâh,

Gümüşyolu Caddesi (Baba Nakkaş Sokak kesişimi), Yalıboyu Caddesi (Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişimi) ve Abdullahağa Caddesi'nden (Kuzguncuk Caddesi ve Eski Çınar Sokak kesişimleri) Beylerbeyi yönüne akış.

Anadolu Yakası Alternatifleri: Kıtalararası geçiş yapacak sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne; şehir içi ulaşımda ise Nuhkuyusu Caddesi ve D-100 ana aksına yönlendirilecek.