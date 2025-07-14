15 Temmuz FETÖ Darbe girişiminin yıl dönümüne özel yapılacak etkinliklerle ilgili dikkat çeken bir kriz yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın etkinliklere dair şehirlere gönderdiği genelgede geçen "Etkinliklerde sadece Türk Bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi" ifadesi tepkilere sebep oldu.

"ATATÜRK'LE DERDİNİZ NE"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından o genelgeye tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kamu kurumlarına Atatürk fotoğrafı asılması size çok mu geldi?

Atatürk’le derdiniz nedir?

Ayıptır, ayıp!"

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Tepkilerin artmasının ardından İçişleri Bakanlığı resmi X hesabından iddialara yanıt verildi. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır.

Genelgede;

Tüm ETKİNLİKLERDE sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği belirtilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak” olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin her genelgede “Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece TÜRK BAYRAĞININ kullanılmasıdır

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."