Geçtiğimiz hafta birçok vatandaş habersiz şekilde AKP üyesi yapıldığını öğrenmiş ve e-Devlet üzerinden iptal etmişlerdi.

Bilgisi dışında AKP'ye üye yapıldığı ortaya çıkan son ismin, 15 Temmuz darbe girişiminin "1 numarası" eski Orgeneral Akın Öztürk olduğu öne sürüldü.

Sincan Cezaevi'nde bulunan 15 Temmuz sanıklarından birçok başka ismin de 2023'ten itibaren bilgileri dışında AKP Sincan Teşkilâtı'na üye yapıldığı tespit edildi.

12punto yazarı Müyesser Yıldız, Öztürk'ün AKP'ye üye kaydedilmesini ve belgesini köşesine şu ifadelerle taşıdı:

"2023'TEN BERİ AKP ÜYESİ OLDĞUUNU ÖĞRENDİ"

"Sincan Cezaevi'nde bulunan 15 Temmuz sanıklarından birçok ismin 2023'ten itibaren bilgileri dışında AKP Sincan Teşkilâtı'na üye yapıldığı tespit edildi. İlginçtir; tek tük CHP üyesi yapılanlar da var. Ailelerin yaptığı bu tespitten sonra avukatları suç duyurusunda bulunurken, çoğu 'Başımız daha fazla derde girmesin' diye isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Ama en önemlisini yazalım; darbenin '1 numarası' denilen ve 31 Mart seçimlerinde oy kullanamayan eski Orgeneral Akın Öztürk de 2023'ten beri AKP üyesi olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrendi!.."