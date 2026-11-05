NASA'nın yaklaşık 22 yıldır alçak Dünya yörüngesinde görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, kontrolsüz biçimde atmosfere girdi. ABD Uzay Kuvvetleri, yaklaşık 1,5 tonluk gözlemevinin Endonezya yakınlarında atmosfere yeniden giriş yaptığını doğruladı.

ABD Uzay Kuvvetleri verilerine atıfta bulunan uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, girişin Sumatra'nın kuzeyinde gerçekleştiğini belirtti. Swift'in yörüngesi, son birkaç yıldır süren yoğun güneş aktivitesinin artırdığı atmosferik sürüklenme nedeniyle alçalıyordu.

Uzay aracının ne kadarının atmosferde yandığı henüz açıklanmadı. NASA yetkilileri daha önce, Swift'in büyük bölümünün düşüş sırasında yanıp yok olacağını tahmin etmiş, kalan parçaların hasar verme olasılığının çok düşük olduğunu belirtmişti.

KURTARMA ARACI TEKNİK SORUNLAR YAŞADI

Swift'in yörüngede planlanandan hızlı alçalması üzerine bir kurtarma görevi hazırlanmıştı. Savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracı, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkmıştı.

Link'in Swift'i yakalayıp yörüngesini yükseltmesi planlanıyordu. Ancak araç, itiş sisteminde ve yönünü korumasını sağlayan reaksiyon tekerleklerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle görevi başaramadı.

GÖREVİNİ DOĞRUDAN DEVRALACAK HAZIR BİR GÖZLEMEVİ YOK

NASA'nın 2004 yılında fırlattığı Swift, yaklaşık 22 yıl boyunca astrofizik araştırmaları yürüttü. Özellikle gama ışını patlamaları gibi ani kozmik olayları hızla tespit etmesi ve farklı gök cisimlerine kısa sürede yönelebilmesiyle öne çıkıyordu.

Swift'in görevini doğrudan devralacak hazır bir gözlemevi bulunmuyor. NASA, kaybın ardından oluşacak boşluğu mevcut aktif gözlemevleriyle doldurmaya ve ani kozmik olaylara hızla yanıt verebilecek yeni yöntemler geliştirmeye çalışacağını daha önce açıklamıştı.