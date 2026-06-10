İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahilinde 7 Haziran'da meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir (15), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler C.C. (18) ve D.K. (19), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN 25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan şüphelilerden C.C.'nin emniyette kabarık bir suç kaydı olduğu belirlendi. 18 yaşındaki şüphelinin 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi farklı suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi. Zanlı C.C. ile hayatını kaybeden Erdem Demir arasında, kendisine "ağabey" denilmemesi nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu husumet oluştuğu öne sürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayete ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak çevredeki bir kafeye sığındığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında, Demir'in peşinden gelen şüpheli C.C.'nin kafenin önündeki vatandaşlar tarafından engellenerek uzaklaştırıldığı, ardından Demir'in arkadaşlarının işletmeye gelmesiyle yaşanan panik anları kaydedildi.

HAYATINDAN DRAM ÇIKTI

Hayatını kaybeden Erdem Demir'in cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yakın çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkileri olduğu belirtilen Demir'in, annesinin bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu, babasıyla ise görüşmediği ve bu süreçte bir süre Bayraklı Sevgi Evi'nde konakladığı öğrenildi.