Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Aralık 2024 tarihinde yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki Rafet Dinç'in cinayetine ilişkin davada karar açıklandı.

Çocuğun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp 3 Ocak 2025'te tutuklanan anne Sevinç Dinç (44) ve baba Mehmet Dinç (66), Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

UYKUSUNU BEKLEYİP KANLI PLANI DEVREYE SOKTULAR

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık çiftin sebebi tam olarak netleştirilemeyen bir nedenle oğulları Rafet Dinç'e husumet beslediklerini vurguladı. Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden anne ve babanın, çocuğun uyumasını bekledikleri, ardından baba Mehmet Dinç’in ruhsatsız tabancayla oğlunu vurarak katlettiği aktarıldı.

Mütalaada, cani çiftin cinayetin ardından kanlı odayı ve cesedi taşıdıkları aracı detaylıca temizledikleri, maktulün cüzdanı ile telefonunu ortadan kaldırarak delilleri yok etmeye çalıştıkları kaydedildi. Sanıkların cesedi narenciye bahçesi yanına bıraktıktan sonra yılbaşını kutlamak üzere akrabalarının evine gittikleri de ortaya çıktı.

"BİZİ DARBEDİYORDU" SAVUNMASI SÖKMEYİP MÜEBBET ALDILAR

Duruşmada söz alan sanık Mehmet Dinç, oğlunun kendisine ve eşine saldırdığını, ağır küfürler etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek tahliyesini istedi. Sanık anne Sevinç Dinç ise uykusunun ağır olduğunu, eşinin kendisini tehdit etmesi nedeniyle cesedi taşımaya yardım ettiğini öne sürdü.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Dinç'i "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira para cezasına çarptırdı. Sanık anne Sevinç Dinç ise aynı suçtan müebbet hapis cezası alırken, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.