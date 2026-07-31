ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Anderson kentinde, 2025 yılının Şubat ayında bir gece kulübünün dışında meydana gelen ve 26 yaşındaki Dayla Swain'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili yargılamada karar açıklandı.

Madison Bölgesi Devre Mahkemesi Yargıcı David Happe, 15 yaşındaki sanık Jo'Majze Larry'ye toplam 100 yıl hapis cezası verdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Swain'in asıl hedef olmadığı, olayın başka bir cinayetin görgü tanığına yönelik başarısız bir suikast girişimi sırasında gerçekleştiği kaydedildi.

50 YIL CEZANIN ÜSTÜNE 50 YIL DAHA EKLEDİLER

Mickey Cobra Nation (MCN) çetesinin üyesi olan Larry ve 19 yaşındaki sanık Rashawn Samuels, 30 Haziran'da jüri tarafından suçlu bulundu.

Larry'ye Swain'in cinayetinden 50 yıl hapis cezası verilirken, sanığın suç örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmesi üzerine cezasında 50 yıl artırıma gidilerek toplam ceza 100 yıla çıkarıldı.

Aynı davada yargılanan Samuels ise cinayetten 62,5 yıl, suç örgütü ceza artırımından da 62,5 yıl olmak üzere toplam 125 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Savcılık, Indiana yasalarının organize suçların kamu güvenliğine oluşturduğu tehdit nedeniyle bu tür ceza artırımlarını öngördüğünü vurguladı.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Larry, eyalet yasaları uyarınca cezasının en az 20 yılını tamamladıktan sonra savcının onayı gerekmeden cezasının adli incelemesini talep edebilecek.

NE OLMUŞTU?

Savcılık açıklamasına göre, 2 Şubat 2025'te Sonny Ray's adlı gece kulübünün dışında gerçekleşen saldırı, 2023 yılında silahlı soygun girişimi sırasında öldürülen 15 yaşındaki Jullian Craig davasıyla bağlantılı.

Craig'in öldürülmesiyle ilgili olarak 20 yaşındaki Donavan Harris Haziran ayında suçlu bulunmuştu. Larry ve Samuels'ın, Craig cinayetinin görgü tanığını öldürmek amacıyla çete üyeleriyle iş birliği yaptığı ifade edildi.

Saldırı sırasında hedef alınmayan Swain yaşamını yitirirken, bir kadın silahla yaralandı, bir diğer kadın ise olay yerinden kaçan bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Davanın bir diğer sanığı 19 yaşındaki Kyree Craver 9 Temmuz'da 90 yıl hapis cezası alırken, dördüncü sanığın yargılanmasına bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlanması bekleniyor.