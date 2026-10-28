Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Dağlıoğlu Mahallesi'nde kan donduran bir silahlı saldırı meydana geldi. Motosikletle temizlik ürünleri satılan iş yerine gelen kar maskeli iki saldırgandan A.E., dükkan kasasında oturan 15 yaşındaki amatör futbolcu Nurmuhammet Musaoğlu’nu hedef alarak başına tabancayla ateş etti.

Saldırgan kendisini dışarıda bekleyen suç ortağıyla hızla kaçarken, başından ağır yaralanan Nurmuhammet çevredekiler tarafından otomobille apar topar hastaneye ulaştırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI, TETİKÇİ TUTUKLANDI

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adana Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yüzünü kar maskesiyle gizleyerek dükkana girdiği ve ateş ettikten sonra kaçtığı anları tespit etti. Mersin'e kaçma hazırlığında olduğu belirlenen tetikçi A.E., Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.E.'yi azmettirdiği öne sürülen A.A. ve motosikleti kullanan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"7-8 MİLYON LİRA VERDİM, SON EVİMİ İSTEYİP OĞLUMU VURDULAR"

Yoğun bakım önünde günlerdir gözyaşlarıyla evladının uyanmasını bekleyen 6 çocuk babası Ercüment Musaoğlu (43), olayın iddia edildiği gibi basit bir borç meselesi olmadığını, organize bir haraç çetesiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı:

"Namaz kılmaya çıkmıştım, oğlum da antrenmana gitmek için hazırlık yapıyordu. Aşağı indiğimde çocuğumu kanlar içinde buldum. Kimsenin benden bir kuruş alacağı yok. Aileme zarar gelmesin diye arsamı, evimi satıp bunlara 7-8 milyon lira haraç verdim. Geçen yıl da dükkanımı kurşunladılar. Her paraları bittiğinde kapıma dayandılar. Son 1 evim kalmıştı, onu da vermeyince gelip 15 yaşındaki masum çocuğumu başından vurdular. Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı."

"HASTANE ÖNÜNDEYİZ, 'SİZE KİM SELAM VERİRSE VURACAĞIZ' DİYORLAR"

Tetikçinin tutuklanmasına karşın azmettiricilerin dışarıda gezdiğini ve ölüm tehditlerinin sürdüğünü belirten acılı baba, gelen tüyler ürpertici mesajları şu sözlerle paylaştı:

"Biz aç susuz hastane kapısında oğlumuzun bir mucizeyle gözlerini açmasını beklerken telefonumuza tehdit mesajları geliyor. 'Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız. Senin bir oğlun gitti, sıra diğer çocuklarında' diyorlar. Kırmızı ışıkta duramıyorum, evime gidemiyorum. Çocuğum günlerdir can çekişirken bize ikinci bir acı yaşatıyorlar. Yetkililere sesleniyorum; bu çeteleri sokaktan temizleyin, oğlumun hesabını sorun."

"FUTBOLCU OLMA HAYALLERİNİ YIKTILAR"

Gözyaşlarına boğulan anne Nursel Musaoğlu ise oğlunun geleceğinin karartıldığını belirterek, "Oğlum Galatasaray aşığı, amatör kulüpte lisanslı oynayan ve profesyonel futbolcu olma hayalleri kuran tertemiz bir çocuktu. Hiçbir şeyden haberi yokken vuruldu. Allah'tan umudumuzu kesmedik, onun uyanacağına inanıyoruz ama bizi tehdit eden bu caniler hemen yakalansın" dedi.