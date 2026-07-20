İstanbul Esenyurt’ta dün saat 23.30 sıralarında bir sitenin bahçesinde 15 yaşındaki Ö.A.Ö., aynı sitede ikamet eden Turgut Efe Ç. (19) ve arkadaşları tarafından darbedildi. İddiaya göre, Turgut Efe Ç. ve yanındakiler, sitede karşılaştıkları Ö.A.Ö.’ye "Ne bakıyorsun" diyerek seslendi ve yanlarına çağırdı. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TELEFONUNU ZORLA ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Şüpheliler tarafından dakikalarca darbedilen Ö.A.Ö.’nün, bu sırada cep telefonunun da zorla elinden alındığı ileri sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.A.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından emniyette ifade veren Ö.A.Ö.; hakaret ve tehdide uğradığını, iki kişi tarafından darbedilerek yere düşürüldüğünü ve saldırının yerde de sürdüğünü belirterek, cep telefonunu zorla alan Turgut Efe Ç. ve diğer şahıslardan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri Turgut Efe Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, Ö.A.Ö. ile karşılaşmalarının ardından "Ne bakıyorsun" sözüyle başlayan tartışmanın karşılıklı küfürleşme sonucu kavgaya dönüştüğünü savundu. Kimseden şikayetçi olmadığını beyan eden şüpheli, savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan olay, sitenin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, 4 kişilik grubun 15 yaşındaki Ö.A.Ö.’yü darbettikleri anlar net bir şekilde yer aldı.