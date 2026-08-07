Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Şiddetli mide şikayetleriyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk hastanın yapılan detaylı tetkiklerinde, midesini tamamen kaplayan büyük bir kitle fark edildi.

DEVASA BİR SAÇ YUMAĞI ÇIKTI

Afyon Türkeli Gazetesi'nin haberine göre, Zaman kaybetmeden ameliyata alınan hastanın midesinden, tıpta trikobezoar olarak adlandırılan devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı.

UZMANLARDAN ERKEN TEŞHİS UYARISI

Operasyonu yöneten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Sağ, saç yeme alışkanlıklarının zamanında fark edilmediği takdirde hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Sağ; midede biriken bu tür kitlelerin ciddi organ hasarlarına ve sindirim sistemi tıkanıklıklarına yol açabileceğini vurgulayarak, erken teşhisin ve multidisipliner psikiyatrik desteğin hayati önem taşıdığını ifade etti.

HASTANIN DURUMU STABİL

Başarılı geçen operasyonun ardından müşahede altında tutulan 15 yaşındaki hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi. Uzmanlar, çocuklarda görülen alışkanlık değişikliklerine karşı ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?

Gerçekleştirilen cerrahi müdahalenin ardından hastaya psikolojik kökenli nadir bir rahatsızlık olan Rapunzel sendromu teşhisi konuldu. Uzmanlar, saç yolma (trikotillomani) ve saç yeme (trikofaji) alışkanlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durumun, sindirilemeyen saçların mide içerisinde zamanla sertleşerek dev kitleler oluşturduğunu belirtti.