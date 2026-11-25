Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de meydana gelen olayda motosikletle temizlik ürünleri satışı yapılan iş yerinin önüne gelen iki kişiden 17 yaşındaki A.E., içeri girerek kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti.
MOTOSİKLET İLE KAÇTI
Başından vurulan çocuk ağır yaralanırken saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Şüpheli, olay sırasında motosiklette bekleyen arkadaşıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye ulaştırılan Musaoğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Saldırının ardından çalışma başlatan cinayet büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Mersin yönüne kaçtığı belirlenen A.E.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İKİ SUÇ ÇETESİNE OPERASYONDA 29 TUTUKLAMA
Saldırıya ilişkin soruşturmayı genişleten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlı suç çetelerine yönelik operasyon düzenledi.
İki gruba yönelik çalışmalarda toplam 65 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden bazılarının Musaoğlu'na yönelik saldırının azmettiricileri arasında bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 22 kişi savcılık talimatıyla salıverildi.
37 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Saldırının ardından yoğun bakımda tedavi altında tutulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, 37 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Musaoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.