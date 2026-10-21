Adana'nın Seyhan ilçesinde temizlik ürünleri satılan dükkanda silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Baba Ercüment Musaoğlu (43), saldırının 30 bin liralık borç nedeniyle düzenlendiğini iddia ederek şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Saldırı, 19 Ekim'de Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Dükkana motosikletle gelen iki kişiden biri, kasada oturan Nurmuhammet'i tabancayla başından vurdu. Şüpheli, iş yerinden çıkıp kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı.

Çevredekilerin otomobille hastaneye götürdüğü Nurmuhammet'in hayati tehlikesi sürüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

30 BİN LİRALIK BORÇ İÇİN MİLYONLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

Hastane önünde açıklama yapan Ercüment Musaoğlu, borçlarını ödeyeceklerini söylediklerini ancak kendilerinden istenen tutarın artırıldığını öne sürdü. Musaoğlu, "30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti" dedi.

Oğlunun futbolcu ve lise 1'inci sınıf öğrencisi olduğunu belirten baba, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Feryadımı duyun, oğluma bunu yapanları bulun. Bunlar bir çete, bir örgüt. Yetkililere sesleniyorum, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum."

"BİZ ONLARA PARA VERDİK AMA YİNE DE KURTULAMADIK"

Anne Nursel Musaoğlu da gözyaşları içinde oğluna saldıranların bulunmasını istedi. Anne Musaoğlu, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğuma sandalyede kıydılar. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyorlar" diye konuştu.