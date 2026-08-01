Yeni nesil suç çeteleri yine bir çocuğu tetikçi olarak kullandı. İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kanlı olayda, plakasız bir motosikletle oto galerinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., silahla iş yerine peş peşe ateş ederek kurşun yağdırdı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki galeriyi hedef alan çocuk tetikçinin açtığı ateş sonucu içeride bulunan Ensar Sever (29), Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ensar Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, saldırının ardından kaçan 15 yaşındaki tetikçi U.M.T. polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.