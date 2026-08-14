15 yaşındaki Suriyeli W.A., 7 Temmuz'da 'yevmiye karşılığında temizlik' için anlaştığı bir evde cinsel saldırıya uğradı.

“SEN GİR, BEN GELİYORUM” DEDİ İDDİASI

Polis tutanağına göre W.A., olay günü N. Türkeş’in kendisini temizlik işi için bir eve götürdüğünü ve burada M. Görmez’in cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.

W.A., ifadesinde N. Türkeş’in kendisini eve götürdüğünü, kapıya geldiklerinde ise “Sen gir, ben geliyorum” dediğini belirtti.

Eve girdikten sonra M. Görmez’in kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

15 yaşındaki kız çocuğunun şikâyeti üzerine M. Görmez ve N. Türkeş ile kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen S. Ölmez gözaltına alındı.

M. Görmez, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık bir ay sonra yeniden gözaltına alınan M. Görmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, iddiayla ilgili açılacak davaya müdahil olunacağını açıkladı.

Olayla ilgili Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçerek mağdur çocuk ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

-Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır.

-Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır.

-Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız.

-Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz.