Deliktaş Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye, ardından kavgaya dönüştü. İddiaya göre F.J., yanında taşıdığı bıçakla Kavaklı'yı göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralanan Kavaklı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan F.J., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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