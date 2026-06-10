İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olay, 7 Haziran’da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve D.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Demir, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C. ve D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan C.C.’nin “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde kullanma”, “tehdit”, “hakaret”, “mala zarar verme”, “iş yeri ve açıktan hırsızlık” ile “motosiklet hırsızlığı” gibi suçlardan toplam 25 kaydının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bıçaklandıktan sonra karnını tutarak yakındaki bir kafeye sığınan Erdem Demir’in yardım aradığı, peşinden gelen C.C.’nin ise çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldığı görüldü. Kısa süre sonra Demir’in arkadaşlarının da kafeye gelmesiyle panik yaşandığı kameralara yansıdı.

Hayatını kaybeden Erdem Demir, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir’in, annesinin cezaevinde bulunması ve babasıyla görüşmemesi nedeniyle bir süre Bayraklı Sevgi Evi’nde kaldığı öğrenildi.

İddialara göre Erdem Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, Demir'in C.C.’ye “ağabey” diye hitap etmediği gerekçesiyle yaşanan bir tartışmanın ardından başladığı öne sürüldü.