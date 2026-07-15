İlk haber Mardin’in Derik ilçesinden geldi. Kırsal Şahverdi Mahallesi’nde iddiaya göre; odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren ailesi, Merve Erbek’i tabanca ile başından vurulmuş halde buldu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ AMA...

Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen genç kız, hayatını kaybetti.

Diğer acı haber Siirt’in Bahçelievler Mahallesi Şeyh Muhibiddin Caddesi’nden geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, oturduğu apartmanın 6’ncı katındaki dairenin balkonundan zemine düşen Cemre Esila Kayaalp, yaralandı.

İNTİHAR MI, KAZA MI, BELİRSİZ

İhbarla adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kayaalp, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayaalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ailesi büyük üzüntü yaşadı.