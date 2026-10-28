İskoçya'da yarı zamanlı garsonluk yapan 15 yaşındaki genç kız, serviste elmalı tatlıyı yere düşürdüğü için maruz kaldığı ağır hakaret ve mobbinge sessiz kalmadı.

Açtığı davada çalıştığı oteli yüklü bir tazminata mahkum ettirdi. Highlands bölgesindeki üç yıldızlı Royal Thurso Oteli'nde saatliği 7 sterline çalışan Daniesha Charles, mutfakta sipariş fişine kelimeyi yanlış yazdığı gerekçesiyle başlayan ve bir kaza sonucu tatlı tabağını düşürmesiyle çığırından çıkan sözlü şiddeti mahkemeye taşıdı.

Yaşanan son olayda hem aşçının hem de genel müdürün küfür ve hakaret yağmuruna tuttuğu genç kız, gözyaşları içinde iş yerini terk etti.

HER ŞEYİYLE AYRIMCILIĞA MARUZ KALDI

Edinburgh İş Mahkemesi'nde görülen davada, işletmenin genç kıza karşı açıkça düşmanca ve aşağılayıcı bir ortam kurduğu tescillendi. Kararda; personelin tek siyahi kadın çalışanı olan Charles'ın yaşı, cinsiyeti, ırkı ve sağlık durumu sebebiyle ayrımcılığa uğradığı vurgulandı.

İşverenin ve yöneticilerin ağır hakaretlerini mercek altına alan mahkeme, anksiyete ve disleksiyle de mücadele eden genç kızın onurunun zedelendiğine hükmederek otel yönetimini 13 bin sterlinden (yaklaşık 865 bin lira) fazla tazminat ödemeye mahkum etti.