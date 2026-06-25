Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olayın 14 Kasım 2025 tarihinde meydana geldiği belirtildi. Buna göre, aynı iş yerinde çalışan Muhammed Kendirci'nin yere düştüğü sırada Habip Aksoy'un üzerine çıkarak hava kompresörünün plastik hortumunu çocuğun vücuduna yaklaştırdığı ifade edildi.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İddianamede, basınçlı havaya maruz kalan Kendirci'nin karnının şiştiği ve kusmaya başladığı, ardından Aksoy ve diğer çalışanlar tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedildi. İlk olarak Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Kendirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

12 BAR BASINCA SAHİP

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerde, sanık ile maktul arasında önceden bir husumet bulunmadığı ve olay sırasında herhangi bir tehdit ya da cebir unsurunun tespit edilmediği belirtildi. Ancak olayda kullanılan kompresörün 12 bar basınca sahip olduğu, yakın mesafeden tutulması halinde kıyafet üzerinden dahi insan vücudunda ciddi yaralanmalara yol açabileceği vurgulandı.

‘OLASI KASTLA ÖLDÜRME’

Savcılık, marangoz atölyesinde çalışan Aksoy'un basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği riskleri bilebilecek mesleki deneyime sahip olduğuna dikkat çekerek, eylemin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

23 EYLÜL 2026’DA GÖRÜLECEK

Öte yandan mahkeme, olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını, Bozova ilçesinde protesto yürüyüşleri düzenlendiğini belirterek yargılamanın güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için davanın başka bir ile nakledilmesini talep etti. Adalet Bakanlığı'nın nakil talebini kabul etmemesi halinde davanın ilk duruşması 23 Eylül 2026 tarihinde Şanlıurfa'da görülecek.