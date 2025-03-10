ABD, Maryland'de bir kuaför, 15 yaşındaki müşterisini 150 dolarlık hesap nedeniyle salonda saçlarından sürükledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde 18 yaşındaki Jayla Cunningham'ın genç kızı kapüşonundan tutarak salonun koridorinda sürüklediği ve çöp torbasının yanında bir odaya zorla çektiği görülüyor. Sertçe yere düşen genç kızın, ahşap zeminde kaydığı anlar da videoya yansıdı.

Haberi yapan Fox 5'e göre Cunningham'ın, videoda genç kıza "Biri parayı gönderene kadar burada otur. Şaka yapmıyorum. Az önce kaçmaya çalıştın. Sana bir şey yapmadığım için şanslısın" dediği duyuluyor.

Cunningham, daha sonra genç kızın saçının bir kısmını keserken görülüyor. O sırada mağdur kız saçına dokunup kendisini toparlamaya çalışırken, Cunningham güvenlik kamerasına doğrudan bakıyor.

GENÇ KIZIN AİLESİ DAVACI OLDU

Genç kızın annesi, olayın ardından polise şikayette bulundu. Fox 5'e konuşan anne, Cunningham'ın kızının kapüşonunu tutarken saçını da çektiğini söyledi. Kızının olaydan ciddi şekilde etkilendiğini belirten anne, durumunun iyi olmadığını söyledi.

Ancak Cunningham da kendini savunarak 15 yaşındaki müşterisinin saçına kaynak yaptırdıktan sonra 150 dolarlık ücreti ödemeden kaçmaya çalıştığını iddia etti. Cunningham, "Beni dolandırmaya çalıştı. Ödeme yapmadan kaçmaya çalıştı, ben de kapüşonundan tutup salonun içine geri çektim. Ya paramı alana kadar ya da polis gelene kadar bekletecektim" dedi.

Öte yandan mağdur kızın annesi ise parayı yanlış bir uygulama üzerinden gönderdiğini ve ödeme yapmaya çalışırken Cunningham tarafından saldırıya uğradığını öne sürdü. Anne, "Bu tamamen akıl almaz bir durum. Video, ülke genelinde yayıldı ve bu kızım için iyi değil" diyerek tepki gösterdi.

Aile, olayla ilgili hukuki süreç başlattı ve Cunningham'a karşı sivil bir daha açmaya hazırlanıyor. Ailenin avukatı De'Aja Thompson, "Bu olay tamamen önlenebilirdi. 15 yaşındaki bir çocuk, saçma bir hata yüzünden salonun zemininde sürüklendi. Görüntüler korkunç" dedi.