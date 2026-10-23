Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde 19 Ekim günü saat 17.30 sıralarında dehşet verici bir silahlı saldırı meydana geldi. Temizlik ürünleri satılan bir dükkana motosikletle gelen iki kişiden A.E. (17), kasada duran 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu’nu hedef alarak tabancayla başından vurdu.

15 YAŞINDAKİ NURMUHAMMET YOĞUN BAKIMDA

Saldırgan A.E., olayın ardından kendisini dışarıda motosikletle bekleyen suç ortağıyla birlikte hızla kaçtı. Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki Musaoğlu, çevredekilerin yardımıyla otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MERSİN'E KAÇAMADAN SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüpheli A.E.’nin Mersin’e kaçmak üzere hazırlık yaptığını belirleyen ekipler, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir adrese düzenledikleri baskınla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

AĞABEYİNİN BORCU YÜZÜNDEN VURULMUŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırının arkasındaki acı gerçeği de ortaya çıkardı. Nurmuhammet Musaoğlu’nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun (29) borcu nedeniyle hedef alındığı saptandı. 17 yaşındaki tetikçi A.E.’nin, ağabey Musaoğlu’nun borçlu olduğu A.A. tarafından azmettirilerek yönlendirildiği iddia edildi.

TETİKÇİ TUTUKLANDI, MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ ARANIYOR

Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, tetikçiyi olay yerine getiren ve kaçmasını sağlayan motosiklet sürücüsü ile azmettirici olduğu öne sürülen A.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.