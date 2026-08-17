30 Temmuz'da plakası sökülmüş bir motosiklet ile Eyüpsultan'daki bir galerinin önüne yaklaşan 15 yaşındaki U.M.T., silahla ateş açtığı galerinin içindeki dört kişiyi vurmuştu.



Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen ekipler, saldırıda dört kişinin yaralandığını belirledi ve Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30), Onur H. (27) ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





29 yaşındaki Enes Sever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kan donduran saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.



15 YAŞINDAKİ TETİKÇİ YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından 12 dakika sonra yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki U.M.T. olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda, şüphelinin olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirildi. U.M.T.’nin “kasten yaralama” ve “yağma” suçlarından 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı devraldı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiyi daha yakaladı.

Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, saldırının bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği, ancak vurulan Ensar Sever’in asıl hedef olmadığı ve yanlış kişi olarak vurulduğu iddialarına ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.