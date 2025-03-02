Aydın’ın Didim ilçesi yakınlarından sekiz metrelik lastik bota bindirdikleri 10 erkek, 2 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu 222 kişilik düzensiz göçmen grubunu ilçenin karşısındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası’na geçiren ve karaya bıraktıktan sonra Türkiye kıyılarına dönmeye çalışan göçmen kaçakçıları ile Yunanistan sahil güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı.
Bulamaç Adası yakınlarındaki kayalıklara çarparak durabilen lastik botta bulunan 15 ve 20 yaşlarındaki iki Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Çocuk yaştaki göçmen kaçakçılarının, yasadışı yollardan ülkeye girmek ve göçmen kaçakçılığından tutuklandıkları belirtildi.