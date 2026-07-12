Konser öncesinde sahne alan Edis, performansıyla geceye ısınma turu yaptırırken, seyircinin asıl beklediği an Ricky Martin’in sahneye çıkmasıyla geldi. Ünlü sanatçı, sahneye “İyi akşamlar İstanbul” sözleriyle çıkarak hayranlarına Türkçe bir selam verdi. Ardından dünyaca ünlü “Un Dos Tres” şarkısıyla geceyi adeta hareketlendirdi.

SAHNE KOSTÜMLERİ GÖZ DOLDURDU

Sahne enerjisiyle dikkat çeken Ricky Martin, konser boyunca bir an olsun yerinde durmadı. Dansları, güçlü performansı ve sık sık değiştirdiği sahne kostümleriyle göz dolduran sanatçı, özellikle uzun pelerini andıran kıyafetiyle büyük beğeni topladı. Neredeyse birkaç şarkıda bir farklı kostümle sahneye çıkan Martin, görsel bir şova da imza attı.

TÜRKÇE KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konser alanındaki en dikkat çeken anlardan biri ise sanatçının Türkçe konuşmaları oldu. Sahneden sık sık “Oyna” ve “Teşekkür ederim” ifadelerini kullanan Ricky Martin, Türk hayranlarıyla iletişim kurmaya çalıştı. Konseri izleyen yabancı hayranların da olması dikkat çekti.

TERİNİ SİLDİĞİ HAVLUYU SEYİRCİLERE FIRLATTI

Gecenin en eğlenceli anlarından biri ise Ricky Martin’in hayranlarına yaptığı sürpriz oldu. Terini sildiği havluyu birkaç kez seyircilere doğru fırlatan sanatçı, sonunda havluyu kapan hayranına unutulmaz bir an yaşattı. Havluyu alan hayranın mutluluğu, konser alanındaki kalabalığa da yansıdı.

İKİ KEZ BİST YAPTI

Yaklaşık iki saat süren performans boyunca büyük bir enerji sergileyen Ricky Martin, gecede iki kez bis yaptı. Havai fişek gösterileriyle tamamlanan konser, İstanbul’da uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu.

''EN BÜYÜK İDOLÜM RİCKY''

Edis, seneler önce sahnesini izlemeye gittiği Ricky Martin ile aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ricky Martin'den önce sahne alan Edis, ''En büyük idolüm Ricky Martin.'' dedikten sonra sahneye Latin Star'ı anons etti.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Konseri izleyenler arasında birçok ünlü isim de vardı. Halil İbrahim Ceyhan, Hazal Kaya, Feyyaz Şerifoğlu ve Ebru Şallı gibi isimler Ricky Martin heyecanına ortak oldu.

Ricky Martin’in çocukluk aşkı olduğunu söyleyen Hazal Kaya, “8 yaşından sonra ilk defa izleyeceğim. Bütün albümlerini ezbere biliyorum” sözleriyle sanatçıya olan hayranlığını dile getirdi.

Feyyaz Şerifoğlu ise Ricky Martin’in çocukluğundan beri severek takip ettiği sanatçılardan biri olduğunu belirterek, “Enerjisini çok sevdiğim sanatçılardandı. Buraya kadar gelmişken canlı izlemek istedim” dedi.

Ebru Şallı da konser öncesinde yaptığı açıklamada, “Onun şarkılarıyla defile yapıyorduk. Çok eğleneceğiz” diyerek geceye dair heyecanını paylaştı.

15 yıl sonra yeniden İstanbul sahnesine çıkan Ricky Martin, hem eski hitleri hem de sahnedeki enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.