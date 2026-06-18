Ahmed Tommouchi, 1991 yılında Katalonya'da meydana gelen bir dizi cinsel saldırı olayının faili olduğu gerekçesiyle yargılandı ve toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Masum olduğunu sürekli dile getirmesine rağmen yıllarca cezaevinde kalan Tommouchi, suçlamaların gölgesinde yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

TAHLİYE SONRASI HUKUK SAVAŞI BAŞLADI

Cezasının büyük bölümünü tamamlayan Tommouchi, 18 Eylül 2006'da şartlı tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra haksız yere hapsedildiğini savunarak İspanya Adalet Bakanlığı'na tazminat başvurusunda bulundu. İlk başvurusu reddedilse de hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Tommouchi, dosyayı üst mahkemelere taşıdı.

UZMAN RAPORLARI DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yıllar içinde hazırlanan uzman raporları ve yapılan yeni incelemeler, Tommouchi'nin suçlarla bağlantısının bulunmadığını ortaya koydu. Teknik ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda haksız yere mahkûm edildiği kabul edilirken, dava adalet sistemindeki önemli hatalardan biri olarak kayıtlara geçti.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda Tommouchi'ye 2,5 milyon avro tazminat ödenecek. Karar, ülkede adli hatalar nedeniyle açılan davalar arasında son yılların en dikkat çekici hükümlerinden biri olarak değerlendiriliyor.