Gülçin Ergül, Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam etmişti. Grup ise Gülçin’in vedasından sonra bir süre daha varlığını sürdürmüş, ancak sonrasında dağılmıştı. Geçtiğimiz aylarda eski üyelerin yeniden bir araya gelmesi planlansa da, bu birliktelik kısa sürdü ve proje başlamadan yollar tekrar ayrıldı.

'BİZ HALA HALA EGO SAVAŞLARI...'

Yaşanan bu ayrılığın ardından sular durulmamış olacak ki, Yasemin Yürük sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Las Vegas’ta konser veren efsane müzik grubu Backstreet Boys üzerinden eski grup arkadaşı Gülçin Ergül’e göndermede bulundu.

Yürük, paylaşımında “Off inanılmaz... Aklıma çocukluğum geldi. Orada olmak isterdim. Yine dünya çapında başarıları vardı. Başarılılar. Ego savaşının olmadığını görüyoruz açıkça... Tekrar birlikteler. Biz hâlâ ve hâlâ ego savaşları... Yazık...” ifadelerini kullandı.

Yasemin Yürük’ün bu paylaşımı, sosyal medyada gündem olurken, bir takipçi paylaşımı Gülçin Ergül’e gönderdi. Ergül ise sessiz kalmadı ve açıklamalarıyla adeta ateşi harladı.

'BEN SALAK DEĞİLİM'

"Ben salak değilim" sözleriyle başlayan Gülçin Ergül, bu durumun ego ile değil, öz saygı ile ilgili olduğunu savundu. Ergül, “Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil” diyerek Yürük’ün sözlerine sert yanıt verdi.

Ergül ayrıca, bu söylemlerin yıllardır kendi haklılığını ortaya koyduğunu belirtti ve “Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir” ifadesini kullandı. Son olarak, Yürük’ün çıkışını “İstediği olmadığı için ağlayan küçük bir çocuğun öfkesi” olarak niteledi.

Yıllar sonra tekrar buluşma ihtimaliyle umutlanan hayranlar ise bu açıklamalarla birlikte yeniden bir araya gelme umudunu şimdilik bir kenara bırakmak zorunda kaldı.