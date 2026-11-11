Elektrikli otomobillerin en büyük sorunlarından biri olan menzil kaygısına çözüm sunan menzil uzatıcı teknolojisi yeniden gündemde. Çin'de uzun süredir kullanılan sistem, Ford ve Renault'nun planlarıyla Avrupa pazarına geri dönmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce otomobil üreticileri elektrikli araç konseptlerini tanıtırken en büyük sorunlardan biri sınırlı batarya menziliydi. Üreticiler bu soruna çözüm ararken menzil uzatıcı teknolojisi de gündeme geldi.

Audi, 2010 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı A1 e-tron modeliyle bu teknolojiyi kullanan araçlardan birini sergiledi. Araçta bulunan küçük döner motor, bataryadaki enerji azaldığında devreye girerek elektrik üretip bataryayı destekliyordu, ancak Audi bu sistemi seri üretime taşımadı.

BMW ise i3 modelini birkaç yıl boyunca menzil uzatıcı seçeneğiyle satışa sundu. Buna rağmen teknoloji zamanla Avrupa pazarından çekildi. Şimdi ise 2 büyük üreticinin yeni planları, sistemin yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Ford ve Renault'dan Avrupa için EREV planı

Genişletilmiş menzilli elektrikli araç (EREV) teknolojisi, Çin'de uzun süredir kullanılıyor. Ford da Bronco modelinin menzil uzatıcıya sahip versiyonunu Çin pazarında satışa sundu. Şirket şimdi aynı teknolojiyi Avrupa'ya taşımayı planlıyor.

Ford Avrupa CEO'su Jim Baumbick, bir etkinlikte yaptığı açıklamada menzil uzatıcıların Avrupa pazarında önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi. Baumbick, Automobilwoche'ye verdiği demeçte, şarj edilebilir hibritlerin ve EREV modellerinin henüz tamamen elektrikli araçlara geçmeye hazır olmayan tüketiciler için önemli bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

Renault da benzer bir hazırlık içinde. Şirketin CEO'su François Provost, aynı etkinlikte menzil uzatıcıya sahip modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Provost'a göre bu teknoloji, özellikle büyük otomobillerde yüksek kapasiteli bataryalara alternatif olabilir.

Şehir içinde elektrikli, uzun yolda benzinli motor desteği

EREV teknolojisini şarj edilebilir hibritlerden ayıran temel özellik, içten yanmalı motorun çalışma biçimi. EREV modellerinde tekerlekleri yalnızca elektrik motoru hareket ettiriyor. Küçük içten yanmalı motor ise doğrudan sürüşe katılmak yerine jeneratör görevi üstlenerek bataryaya elektrik sağlıyor.

Şarj edilebilir hibritlerde ise hem elektrik motoru hem de içten yanmalı motor tekerlekleri hareket ettirebiliyor. İki sistem gerektiğinde birlikte çalışabiliyor.

Renault CEO'su Provost, büyük otomobillerin şehir içinde yüksek ağırlıkla kullanılmasını eleştirerek menzil uzatıcıların bu soruna alternatif sunabileceğini savundu.

Provost, Automobilwoche'ye yaptığı açıklamada, 2,5 veya 2,7 ton ağırlığındaki otomobillerin her gün şehir merkezlerinde kullanılmasını mantıklı bulmadığını söyledi.

Menzil uzatıcıya sahip araçların 200 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş sunabildiğini belirten Provost, bu sayede şehir içindeki yolculukların elektrikle yapılabileceğini, daha uzun seyahatlerde ise içten yanmalı motorun bataryaya enerji sağlayarak menzili artırabileceğini ifade etti.

Audi de menzil uzatıcı teknolojisine dönebilir

Menzil uzatıcı teknolojisini yeniden değerlendiren markalar arasında Audi de bulunuyor. Auto Motor und Sport'un haberine göre Alman üretici, özellikle ABD pazarı için bu sisteme sahip elektrikli bir SUV geliştirmeyi planlıyor.

Ford ve Renault'nun Avrupa'ya yönelik açıklamalarıyla birlikte, bir dönem terk edilen menzil uzatıcı teknolojisinin yeniden otomobil pazarında yer edinmesi bekleniyor.