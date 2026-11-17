Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'nın Brezilya macerası sona erdi ve 1.5 yılın ardından sarı-kırmızılı kulübe geri döndü. Brezilya kulübü, Kolombiyalı stoperin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasına izin verilen Cuesta, pazartesi günü İstanbul'a döndü.

Vasco da Gama'nın kararını hem Galatasaray yönetimine hem de oyuncunun temsilcilerine bildirdiği belirtildi.

ALMANYA'DA MUAYENE OLACAK

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, kalçasından sakatlık yaşayan 27 yaşındaki futbolcu tedavi için Almanya'ya gidecek. Cuesta, Galatasaray'ın önerdiği bir doktor tarafından muayene edilecek ve sağlık durumuna göre tedavi planı belirlenecek.

Kolombiyalı savunmacının ameliyat olmasının beklendiği ifade edildi. Ameliyat olması halinde Cuesta'nın Nisan-Mayıs 2027 döneminde yeniden forma giyebileceği belirtildi. Galatasaray'ın tedavi ve iyileşme sürecini yakından takip edeceği aktarıldı.

31 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Cuesta, bu sezon Vasco da Gama formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti. Yaşadığı sakatlığın Brezilya kulübünün transfer planlarını değiştirdiği belirtildi.

Kolombiyalı stoperin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.