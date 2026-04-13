Guinness Dünya Rekorları tarafından "esaret altındaki dünyanın en yaşlı güvercini" olarak tescil edilen Sugar (Şeker) isimli beyaz güvercin, 44 yıl 72 günlükken yaşamını yitirdi.

Missouri eyaletinin Chesterfield şehrinde yaşayan 77 yaşındaki Dewayne Orender’a ait olan Sugar, 23 Haziran 1981 tarihinde doğdu. Ortalama ömürleri yaklaşık 15 ila 20 yıl arasında değişen güvercin türünün bir üyesi olmasına rağmen Sugar, türünün normal yaşam süresini iki katından fazla aşarak 44 yaşına ulaştı.

YEMEK YEMEYİ REDDETTİ

Sahibi Orender tarafından paylaşılan bilgilere göre Sugar, yaşamı boyunca sahibiyle televizyon izlemek ve müzik dinlemek gibi rutinleri paylaştı. Kayıtlar, güvercinin sahibine olan bağlılığı nedeniyle Orender’ın hastanede olduğu dönemlerde yemek yemeyi reddettiğini ve fiziksel aktivitesinin azaldığını gösteriyor.

Önceki dünya rekorunu yaklaşık 15 yıllık bir farkla geride bırakan Sugar, 2026 yılının Paskalya Pazarı'nda hayatını kaybetti. Sugar’ın ölümüyle birlikte, esaret altındaki en yaşlı güvercin unvanı Guinness kayıtlarındaki yerini koruyarak resmileşmiş oldu.